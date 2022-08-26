القس رفعت فكرى: التوعية بشأن الزيادة السكانية تبدأ بالخطاب الدينى للجميع

كتب: محمد الأحمدى

قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط فى تصريح خاص لليوم السابع إن التوعية بشأن الزيادة السكانية تبدأ عبر الخطاب الدينى فى المسجد والكنيسة، فإبمكانهم أن يشددوا على هذا الأمر.

وأضاف أن الزيادة السكانية تعيق جهود الحكومة والدولة المصرية فى التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، فالعالم يقيم الدول بالنوعية وليس بعدد سكان الشعوب، فالنوعية أهم من الكمية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون استثمار فى المواطن وكلما تم تقليل عدد السكان كلما كان هناك فرصة للحكومة إن تقدم خدمة أدمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالى الماضى مدفوعا بطفرة النمو المُحققة فى الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.