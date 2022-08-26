القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط ثلاثة أشخاص كوّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وذلك للاتجار وترويج جوهر مخدر الهيروين، بنطاق مركز شرطة كفر الشيخ، بحوزتهم كمية من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري ومبلغ مالي، ليتم القبض عليهم، عقب إعداد الأكمنة اللازمة وعمل التحريات من قبل المصادر السرية، ليتم اقتيادهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ.



تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام ثلاثة أشخاص بتكوين تشكيل عصابي، من أجل الإتجار بالمواد المخدرة ليتم إعداد خطة محكمة لضبطهم.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين محكم لصبط المتهمين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كل من ع. ع. أ، 28 عاما، مقيم بقرية المرابعين، مطلوب في تنفيذ 7 أحكام حبس جميعهم تبديد، وأ. م. أ. م، 37 سنة، مقيم بالمرابعين، سبق اتهامه في 5 قضايا سلاح ومخدرات، وس. أ. ع، 33 عام، مقيم بقرية تمادا، وذلك بعد تكوينهم تشكيل عصابي، من أجل الإتجار بالمواد المخدرة.



وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين علي ربع كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري" فرد خرطوش"، و7 طلقات لذات السلاح، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري ضبطه واقتياده إلي مركز شرطة كفر الشيخ، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11415 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.



