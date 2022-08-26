اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:10 م
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"العدل الأمريكية" توصى بـ17 سنة سجن لضابط شارك فى "اقتحام الكونجرس"‏

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:03 م
"العدل الأمريكية" توصى بـ17 سنة سجن لضابط شارك فى "اقتحام الكونجرس"‏ اقتحام الكونجرس
كتبت: نهال أبو السعود

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يسعى المدعون الفيدراليون إلى الحصول على حكم بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف على ضابط سابق ‏فى مشاة البحرية وشرطة نيويورك أدين في ست تهم تتعلق بمشاركته في 6 يناير 2021 ، أعمال ‏الشغب في الكابيتول.‏
 
قدمت وزارة العدل (‏DOJ‏) مذكرة حكم توصي بالحكم بالسجن 210 أشهر على توماس ويبستر ‏لاعتدائه بعنف على ضابط شرطة في واشنطن ، و "رأس الحربة" لخرق خط الشرطة خارج مبنى ‏الكابيتول و إهانة الديمقراطية التي كان قاتلوا بشرف للحماية والخدمة .‏
 
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن العقوبة ستكون ضعف أطول عقوبة سجن أصدرتها محكمة في 6 ‏يناير حتى الآن ومن المقرر النطق بالحكم على ويبستر يوم الجمعة المقبل.‏
 
وجدت هيئة محلفين في مايو أن ويبستر مذنب بارتكاب خمس جنايات وجنحة واحدة ، بما في ذلك ‏الاعتداء على ضابط أو مقاومته أو إعاقته باستخدام سلاح مميت أو خطير ، والانخراط في عمل من ‏أعمال العنف الجسدي على أراضي الكابيتول والدخول أو البقاء في مبنى غير مصرح بدخوله.‏
 
أصدرت وزارة العدل لقطات لبستر وهو يحمل سارية علم معدنية عليها علم مشاة البحرية الأمريكية ‏أحمر ، وهو يوبخ ضابط شرطة العاصمة نوا راثبورن.‏
 
ثم قام ويبستر بتأرجح سارية العلم في اتجاه الضابط ، والذي انتزعه من ويبستر قال المدعون إن ‏ويبستر اخترق بعد ذلك حاجزًا حديديًا ، وواجه راثبرن على الأرض وخنقه بحزام قناع الغاز الخاص به ‏، مما جعل من الصعب على الضابط التنفس.‏
 
كما طلبت وزارة العدل من المحكمة أن تجعل ويبستر يدفع 2060 دولارًا كتعويض ، وغرامة إلزامية ‏قدرها 100 دولار لكل من الجنايات الخمس وغرامة إلزامية قدرها 10 دولارات للجنح.‏
 
وفى الوقت نفسه ، طلب محامو ويبستر من المحكمة احترام 127 يومًا في الحجز التي أعقبت اعتقاله ‏مباشرة ، وحكمت عليه فقط بالإفراج تحت الإشراف.‏
 
كتب محاموه "إن مقارنة سلوك السيد ويبستر ذي الصلة وتاريخ حياته بسلوك وتاريخ المدعى ‏عليهم الآخرين الذين حُكم عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول لن يبرر التباين ‏والعقوبات التي ستنشئها الإرشادات أو توصية الحكومة
 
وكتبوا: "لم يعد المدعى عليه يتوهم أن انتخابات 2020 مسروقة أو أنه كان يقاتل من أجل قضية ‏عادلة. يعترف ويبستر بالتأكيد في وقت لاحق أن أفعاله أضرت بشدة بهذا البلد ".‏
 

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