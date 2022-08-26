"العدل الأمريكية" توصى بـ17 سنة سجن لضابط شارك فى "اقتحام الكونجرس"‏

يسعى المدعون الفيدراليون إلى الحصول على حكم بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف على ضابط سابق فى مشاة البحرية وشرطة نيويورك أدين في ست تهم تتعلق بمشاركته في 6 يناير 2021 ، أعمال الشغب في الكابيتول.
قدمت وزارة العدل (DOJ) مذكرة حكم توصي بالحكم بالسجن 210 أشهر على توماس ويبستر لاعتدائه بعنف على ضابط شرطة في واشنطن ، و "رأس الحربة" لخرق خط الشرطة خارج مبنى الكابيتول و إهانة الديمقراطية التي كان قاتلوا بشرف للحماية والخدمة .
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن العقوبة ستكون ضعف أطول عقوبة سجن أصدرتها محكمة في 6 يناير حتى الآن ومن المقرر النطق بالحكم على ويبستر يوم الجمعة المقبل.
وجدت هيئة محلفين في مايو أن ويبستر مذنب بارتكاب خمس جنايات وجنحة واحدة ، بما في ذلك الاعتداء على ضابط أو مقاومته أو إعاقته باستخدام سلاح مميت أو خطير ، والانخراط في عمل من أعمال العنف الجسدي على أراضي الكابيتول والدخول أو البقاء في مبنى غير مصرح بدخوله.
أصدرت وزارة العدل لقطات لبستر وهو يحمل سارية علم معدنية عليها علم مشاة البحرية الأمريكية أحمر ، وهو يوبخ ضابط شرطة العاصمة نوا راثبورن.
ثم قام ويبستر بتأرجح سارية العلم في اتجاه الضابط ، والذي انتزعه من ويبستر قال المدعون إن ويبستر اخترق بعد ذلك حاجزًا حديديًا ، وواجه راثبرن على الأرض وخنقه بحزام قناع الغاز الخاص به ، مما جعل من الصعب على الضابط التنفس.
كما طلبت وزارة العدل من المحكمة أن تجعل ويبستر يدفع 2060 دولارًا كتعويض ، وغرامة إلزامية قدرها 100 دولار لكل من الجنايات الخمس وغرامة إلزامية قدرها 10 دولارات للجنح.
وفى الوقت نفسه ، طلب محامو ويبستر من المحكمة احترام 127 يومًا في الحجز التي أعقبت اعتقاله مباشرة ، وحكمت عليه فقط بالإفراج تحت الإشراف.
كتب محاموه "إن مقارنة سلوك السيد ويبستر ذي الصلة وتاريخ حياته بسلوك وتاريخ المدعى عليهم الآخرين الذين حُكم عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول لن يبرر التباين والعقوبات التي ستنشئها الإرشادات أو توصية الحكومة
وكتبوا: "لم يعد المدعى عليه يتوهم أن انتخابات 2020 مسروقة أو أنه كان يقاتل من أجل قضية عادلة. يعترف ويبستر بالتأكيد في وقت لاحق أن أفعاله أضرت بشدة بهذا البلد ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة