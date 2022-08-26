"العدل الأمريكية" توصى بـ17 سنة سجن لضابط شارك فى "اقتحام الكونجرس"‏

كتبت: نهال أبو السعود

يسعى المدعون الفيدراليون إلى الحصول على حكم بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف على ضابط سابق ‏فى مشاة البحرية وشرطة نيويورك أدين في ست تهم تتعلق بمشاركته في 6 يناير 2021 ، أعمال ‏الشغب في الكابيتول.‏

قدمت وزارة العدل (‏DOJ‏) مذكرة حكم توصي بالحكم بالسجن 210 أشهر على توماس ويبستر ‏لاعتدائه بعنف على ضابط شرطة في واشنطن ، و "رأس الحربة" لخرق خط الشرطة خارج مبنى ‏الكابيتول و إهانة الديمقراطية التي كان قاتلوا بشرف للحماية والخدمة .‏

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن العقوبة ستكون ضعف أطول عقوبة سجن أصدرتها محكمة في 6 ‏يناير حتى الآن ومن المقرر النطق بالحكم على ويبستر يوم الجمعة المقبل.‏

وجدت هيئة محلفين في مايو أن ويبستر مذنب بارتكاب خمس جنايات وجنحة واحدة ، بما في ذلك ‏الاعتداء على ضابط أو مقاومته أو إعاقته باستخدام سلاح مميت أو خطير ، والانخراط في عمل من ‏أعمال العنف الجسدي على أراضي الكابيتول والدخول أو البقاء في مبنى غير مصرح بدخوله.‏

أصدرت وزارة العدل لقطات لبستر وهو يحمل سارية علم معدنية عليها علم مشاة البحرية الأمريكية ‏أحمر ، وهو يوبخ ضابط شرطة العاصمة نوا راثبورن.‏

ثم قام ويبستر بتأرجح سارية العلم في اتجاه الضابط ، والذي انتزعه من ويبستر قال المدعون إن ‏ويبستر اخترق بعد ذلك حاجزًا حديديًا ، وواجه راثبرن على الأرض وخنقه بحزام قناع الغاز الخاص به ‏، مما جعل من الصعب على الضابط التنفس.‏

كما طلبت وزارة العدل من المحكمة أن تجعل ويبستر يدفع 2060 دولارًا كتعويض ، وغرامة إلزامية ‏قدرها 100 دولار لكل من الجنايات الخمس وغرامة إلزامية قدرها 10 دولارات للجنح.‏

وفى الوقت نفسه ، طلب محامو ويبستر من المحكمة احترام 127 يومًا في الحجز التي أعقبت اعتقاله ‏مباشرة ، وحكمت عليه فقط بالإفراج تحت الإشراف.‏

كتب محاموه "إن مقارنة سلوك السيد ويبستر ذي الصلة وتاريخ حياته بسلوك وتاريخ المدعى ‏عليهم الآخرين الذين حُكم عليهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول لن يبرر التباين ‏والعقوبات التي ستنشئها الإرشادات أو توصية الحكومة

وكتبوا: "لم يعد المدعى عليه يتوهم أن انتخابات 2020 مسروقة أو أنه كان يقاتل من أجل قضية ‏عادلة. يعترف ويبستر بالتأكيد في وقت لاحق أن أفعاله أضرت بشدة بهذا البلد ".‏