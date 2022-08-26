العدل الأمريكية تعلن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل ترامب.. وأسباب التحقيقات الجنائية الأبرز

امتثلت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، لأمر القاضى بإصدار نسخة منقحة من الشهادة الخطية التى ‏أقنعته بالموافقة على أمر تفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى فلوريدا، وفقا لشبكة سى أن أن، يأتى الإعلان عنها بعد أن أمر القاضى بروس راينهارت وزارة العدل باقتراح ‏تنقيحات لوثيقة قالت الوزارة إن الإفراج الكامل عنها من شأنه أن يضر بتحقيقاتها الجارية.‏

كان أحد الأسباب التى غطتها وزارة العدل فى موجزها القانونى لدعم تنقيح الإفادة الخطية هو أن ‏التنقيحات كانت ضرورية لحماية مصالح الخصوصية والشهود المنخرطين فى التحقيقات.

وقالت وزارة العدل إنه رغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد ناقش البحث علنًا، فإن ‏الإفادة الخطية تحتوى على معلومات إضافية عن الآخرين يمكن أن تضر بخصوصية هؤلاء الأفراد ‏ومصالح سمعتهم إذا تم الكشف عنها.

كانت وزارة العدل تضع هذا التبرير لهذه التنقيحات فى قسم من موجزها الذى أشار إلى أن "الكشف ‏المبكر عن معلومات التحقيق يخلق خطرًا بأن الأشخاص المتهمين ولكن تمت تبرئتهم" قد "يتعرضون ‏لهجوم العامة".‏

فى الإفادة الخطية لأمر التفتيش المنقحة التى تم إصدارها يوم الجمعة، حدد العميل الخاص لمكتب ‏التحقيقات الفيدرالى أربعة أهداف رئيسية للتحقيق الجنائي.‏

السبب الأول "لتحديد كيفية إزالة المستندات ذات علامات التصنيف والسجلات من البيت الأبيض (أو ‏أى موقع أخرى مصرح بها لتخزين المواد المصنفة) وتم تخزينها فى مارالاجو"‏

السبب الثاني: "لتحديد ما إذا كان موقع التخزين فى مارالاجو هى مواقع مرخصة لتخزين المعلومات ‏السرية."‏

السبب الثالث: "لتحديد ما إذا كان قد تم تخزين أى مستندات أو سجلات سرية إضافية فى مكان غير ‏مصرح به فى مارالاجو أو مكان آخر غير معروف، وما إذا كانت تظل فى أى مكان من هذا القبيل."‏

والرابع: "لتحديد أى شخص ربما يكون قد أزال المعلومات السرية أو احتفظ بها دون إذن و / أو فى مكان ‏غير مصرح به".