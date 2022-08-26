الصومال والأمم المتحدة يبحثان تسريع توصيل الإمدادات الغذائية إلى متضرري الجفاف بالبلاد

الصومال والأمم المتحدة يبحثان تسريع توصيل الإمدادات الغذائية إلى متضرري الجفاف بالبلادالجمعة، 26 أغسطس 2022 06:03 م
الجفاف
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