الصومال والأمم المتحدة يبحثان تسريع توصيل الإمدادات الغذائية إلى متضرري الجفاف بالبلاد

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الجمعة، مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال أنيتا كيكي جبيهو والوفد المرافق لها، تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة الصومالية ومكاتب الأمم المتحدة؛ بهدف تسريع توصيل الإمدادات الغذائية إلى المتضررين بفعل الجفاف الحاد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن المسئولة الأممية أشادت، خلال الاجتماع، بجهود الإغاثة من الجفاف التي تبذلها الحكومة الصومالية، وتعهدت بتكثف الجهود لمساعدة ملايين المتضررين من الجفاف في البلاد.