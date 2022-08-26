الدفاع العراقية تكشف ملابسات وفاة أحد طياريها في الولايات المتحدة

وكالات

كشفت وزارة الدفاع العراقية ملابسات وفاة أحد طياريها خلال تدريبات في الولايات المتحدة.

وذكرت في بيان صحفي: "ردا على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب إلى قيادة طيران الجيش نود أن نبين بشأن الحادث ما يلي: "العقيد الشهيد كان موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة أسابيع في فورت روكر ".

وأضافت: "في يوم السبت 20 أغسطس 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءا من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا. وفي حوالي الساعة 12:55 مساء سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور، وأجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه إلا في صباح الاثنين 22 أغسطس 2022".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك تحقيقا مشتركا ومستمرا في الحادث أعلاه ما بين الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة إلى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل إلى حقيقة ما جرى".

وأكدت الوزارة أنها ومن خلال ممثليها في الولايات المتحدة، ومنذ اللحظة الأولى للحادث ولحين انتشال جثمان الشهيد ولغاية الآن، متواجدون خطوة بخطوة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة لحين وصول جثمانه إلى بغداد".