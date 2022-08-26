الدفاع العراقية تكشف ملابسات وفاة أحد طياريها في الولايات المتحدة

كشفت وزارة الدفاع العراقية ملابسات وفاة أحد طياريها خلال تدريبات في الولايات المتحدة.
وأضافت: "في يوم السبت 20 أغسطس 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءا من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا. وفي حوالي الساعة 12:55 مساء سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور، وأجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه إلا في صباح الاثنين 22 أغسطس 2022".
وأشارت الوزارة إلى أن "هناك تحقيقا مشتركا ومستمرا في الحادث أعلاه ما بين الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة إلى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل إلى حقيقة ما جرى".
وأكدت الوزارة أنها ومن خلال ممثليها في الولايات المتحدة، ومنذ اللحظة الأولى للحادث ولحين انتشال جثمان الشهيد ولغاية الآن، متواجدون خطوة بخطوة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة لحين وصول جثمانه إلى بغداد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة