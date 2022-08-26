الداخلية تضبط 53 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك القنوات المشفرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، وشريكه – مقيمان بمحافظة الشرقية) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية، حيث يقوما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيعها للجمهور نظير مبلغ مالى دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى إمتلاك المذكورين محالين لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك تلك الشفرات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطنى ) ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف مقر الشبكة وضبط (المدير المسئول- مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 53 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرات والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وبإستهداف المحل ملك المتهم الأول لبيع أدوات كسر الشفرة - الكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية تم ضبط المدير المسئول عن المحل وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( عدد2 وحدة معالجة مركزية- عدد من أجهزة الريسيفر معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – عدد من قطع LNB معدلة فى الترميز – عدد من الأكياس تحتوى على "أكسيس" عبارة عن "كريستالات" لتعديل الترميز لإستقبال التردد الخاص بالشبكة) .. كم تم إستهداف المحل الآخر ملك المتهم الثانى وتم ضبط المدير المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية – جهاز "راوتر" – عدد 21 جهاز ريسيفر معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة "الريسيفر" بالإنترنت).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.