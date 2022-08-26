اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:08 م
أكرم القصاص
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الداخلية تضبط 47 طنا من قوالب معدن الرصاص الخام المحظور تصديره

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:39 ص
الداخلية تضبط 47 طنا من قوالب معدن الرصاص الخام المحظور تصديره حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط كمية كبيرة من معدن الرصاص الخام المحظور تصديره داخل حاويتين قبل تهريبها للخارج وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.
 
 أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بقطاع أمن المنافذ إعتزام (إحدى شركات الإستيراد والتصدير، الكائنة بمحافظة الدقهلية) تصدير رسالة عبارة عن (قوالب لمعدن الألومنيوم الخام) إلى إحدى الدول الأجنبية داخل (2 حاوية بإجمالى وزن 47٫310 طن ) وقيام صاحبة الشركة المشار إليها بالتلاعب فى مستندات الرسالة وإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم جرد مشمول الرسالة المشار إليها وأسفرت عملية الجرد عن ضبط 47٫100 طن قوالب لمعدن الرصاص الخام ، المحظور تصديره.
 
تقدر القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بحوالى قرابة (6 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

معدن الرصاص

ميناء دمياط



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