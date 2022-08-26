الداخلية تضبط 4 آلاف كتاب دراسى خارجى منسوخ بأسلوب التصوير الضوئى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (مالك مكتبة - بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية).. ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعلمية لمختلف السنوات بدون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المكتبة المشار إليها وضبط مالك المكتبة وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (4610) نسخة كتاب دراسى خارجى منسوخة بأسلوب التصوير الضوئى لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، كما تم ضبط "هارد ديسك" محمل عليه العديد من الملفات التى تحتوى على مواد دراسية خاصة لدور نشر مختلفة ومعدة للتصوير.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.