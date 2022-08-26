اليوم السابع
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الداخلية تضبط 200 قطعة سلاح و249 قضية مخدرات

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:30 م
الداخلية تضبط 200 قطعة سلاح و249 قضية مخدرات وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (200) قطعة سلاح نارى، (249) قضية مخدرات، وتنفيذ (87076) حكما قضائيا متنوعا.

 

وشن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 

أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 17 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7346) حكم قضائى متنوع.


الأجهزة الأمنية

أسلحة نارية

قضايا المخدرات

أمن القليوبية



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