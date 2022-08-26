اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:08 م
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الداخلية تضبط شخصا حفر سرداب أسفل منزله بحثا عن الآثار

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:52 ص
الداخلية تضبط شخصا حفر سرداب أسفل منزله بحثا عن الآثار حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن آثار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على حفرة وأدوات ومعدات الحفر.. وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب للبحث عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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أمن الفيوم

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