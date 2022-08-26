الداخلية تضبط شبكة للبث الفضائى اللاسلكى في الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، وشريكه) بإنشاء شبكة للبث الفضائى اللاسلكى ، حيث يقوما ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وكذا شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط (المتهم الأول "مالك الشبكة") وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 53 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية) وكذا ضبط شبكة توزيع خدمات الإنترنت اللاسلكية.. كما تم إستهداف محل (ملك المتهم الثانى) تبين عدم تواجده وتم التقابل مع (المدير المسئول – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية– عدد 6 أجهزة "ريسيفر" – جهاز "راوتر" – عدد 10 قطع ""LNB – عدد 1000 قطعة "أكسيس" عبارة عن "كريستالات" لتعديل الترميز لإستقبال التردد الخاص بالشبكة) وبمواجهة المتهمان أقرا بإرتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.