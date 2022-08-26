اليوم السابع
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الداخلية تداهم 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الإسكندرية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:18 م
الداخلية تداهم 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الإسكندرية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة المعنية، حملات أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
 
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الإسكندرية، كما تم ضبط (9 أشخاص ، لعدد 5 منهم معلومات جنائية) ، من المشرفين على تلك المراكز.. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى)  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

مراكز علاج الإدمان

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