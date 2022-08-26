الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعي.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 أغسطس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي، بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2021-2022، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة، فضلاً عن الموافقة بشكل مبدئي على إسناد منطقة "شمال شرق العريش البحرية" إلى كل من "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) وشركة (إيني) الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات (على ألا تبدأ العمليات فعلياً إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول – كوريا؛ وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطاراً من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة الإسبانية، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، كما تمت الموافقة على الإجراءات المقترحة من وزارة النقل بشأن تنشيط حركة التبادل السياحي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تسهيل حركة السفر والعودة عبر ميناء طابا.

وتضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في عدد 50 منازعة، كما تم اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريباً، من أملاك المحافظة، والتي تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمي عليها، إلى جانب الموافقة على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، في حين تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات مثل الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. كما أصدر سيادته قراراً بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيري الطيران المدني، والسياحة والآثار لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف، حيث أكد ضرورة التنسيق الكامل لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف لزيادة السياحة الوافدة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الطيران المدني لبحث الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس"، حيث أكد أن هذه المنظومة سيكون لها آثار إيجابية على تنشيط حركة السياحة الوافدة عبر إتاحة رحلات بتكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، حيث أكد أن المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث أكد أن هذا المشروع ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس وزيرتي التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وكذلك اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات "صندوق مصر السيادي" التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع المستثمرين بالصندوق، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد حرص الحكومة على دفع المشروعات بالمنطقة الاقتصادية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والحالة الوبائية لفيروس كورونا، بجانب اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يأتى على رأس أجندة الاجتماع، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس المجلس القومي للإعاقة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إجراء حوار مع الشباب المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، والذين التقى بهم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وبحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة، بالإضافة إلى استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز، حيث أكد تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس، مشدداً على أن الكفاءة هي معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، كما شهد سيادته مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطاراً جديداً، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية / نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية(، وكذلك شهد مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، في حين شهد سيادته مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزير المالية.

كما شهد سيادته مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزير المالية، وكذلك عقد مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، حيث أكد بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس سبتمبر المقبل، وأن 37 مليون مواطن يستفيدون بزيادات على البطاقات التموينية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وممثلي التحالف، بجانب الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية، حيث قال إن احتياطيات السلع مطمئنة ورصيد القمح يكفي لأكثر من 7 أشهر، مؤكدا أن هناك مجموعة عمل تنفيذية لمتابعة تطبيق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مثل المتحف المصري الكبير، والعمل على زيادة أعداد السائحين في الموسم الشتوي المقبل، بالإضافة إلى لقاء مع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونحو 90 شاباً من المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، حيث أكد أن المصريين يعملون معاً كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز، فضلاً عن لقاء مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.