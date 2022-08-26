اليوم السابع
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التعليم العالى: مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات للتوعية بالزيادة السكانية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:50 م
التعليم العالى: مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات للتوعية بالزيادة السكانية الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات تلعب دورا هاما فى توعية الطلاب بقضايا المجتمع المختلفة، وذلك للحد من آثار تلك القضايا، وهو ما دفع المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تطبيق مقرر دراسى حول القضايا المجتمعية كمتطلب دراسى للتخرج، وتم تطبيقه منذ العام الجامعى الماضى.
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن القضايا التى يتم تدريسها قضية الزيادة السكانية وتناول آثار الزيادة على المجتمع ومخاطرها الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى مقررات حول حقوق الإنسان والتوعية ورفع الوعى والانتماء.
 
وتابع المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه سيتم الاستمرار فى تطبيق هذا المقرر العام الدراسى المقبل 2022 /2023  بكل جدية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية .
 

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