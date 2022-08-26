التضامن: معاش استثنائى لأصحاب الأمراض المزمنة والدخل المنخفض.. فيديوجراف

كتب ــ مدحت وهبة

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 26 أغسطس، ونوضح أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي:





التضامن الاجتماعى تبدأ عقد سلسلة ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بالمحافظات.. وتنطلق من محافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط.

- تواصل الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة لتوعية الزوار بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعلاج مجانًا وفى سرية تامة.

- التضامن الاجتماعى تتعاقد مع شركات متعددة لتوصيل بطاقات "تكافل وكرامة" لمنازل الأسر المُضافة حديثاُ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

- التضامن تحتفل بخريجى الدفعة الأولى من البرامج التدريبية الإقليمية للقيادات المجتمعية ورواد العمل الأهلى بمصر والوطن العربي.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية.. وتوافق على صرف معاشات استثنائية لعدد من أصحاب المعاشات ممن يعانون من أمراض مزمنة ودخول منخفضة.

- برنامج "فرصة" يطلق النسخة الأولى من فعاليات البرنامج التدريبى "ريادة الأعمال من الشباب" من داخل جامعة الأزهر..ويسلم مستلزمات إنتاج للشباب بمحافظة أسيوط.

- صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من المتعافين على صيانة الهاتف المحمول فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

- التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ القرار الوزارى بتكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة من أكتوبر المقبل ولمدة عام.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة.

- وتلتقى بعضو مجلس النواب محمد عبد العليم داود لمناقشة عدد من طلبات دائرة دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

- وتستعرض دور وزارة التضامن فى برنامج "2 كفاية" والمحاور المنوط بها تنفيذها فى اجتماع لجنة تنمية الأسرة عبر الفيديو كونفرنس.

-وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك عبر الفيديو كونفرنس فى اجتماع رئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة "طريقك أمان" لحماية العاملين فى مجال خدمات التوصيل (طيارين الدليفري) فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يجرى مقابلات مع 250 طالبًا وطالبة متقدمين للانضمام لرابطة متطوعى الصندوق بجامعة حلوان.

- فيلم التضامن الاجتماعى "أبواب مكة" يمثل جمهورية مصر العربية فى مهرجان أوفثيندوك السينمائى الدولى بإسبانيا.. ويدور الفيلم حول الجهود الرائعة للريفيات الاجتماعيات فى تنمية وعى المجتمعات المحلية.

- التضامن تعلن بدء إطلاق سلسلة ورش عمل للخبراء والمراقبين الاجتماعيين العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتهم والارتقاء بمستوى التقارير المقدمة إلى النيابة العامة وتوحيدها.

- بالرسم والعروض المسرحية حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" تنفذ فعالياتها بحى الأسمرات فى محافظة القاهرة للتوعية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال.. وتستعرض الرأى الدينى والقانونى مع الأسر التى لديها أطفال بالغين.

- فى إطار بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية..نيفين القباج توقع بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" و"التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي" لتوفير الدعم النقدى والغذائى لأسر جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

وتشارك فى مؤتمر صحفى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لإعلان بدء تطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فى الأول من سبتمبر المقبل.

- فى أثناء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وزيرة التضامن الاجتماعى تسلم الخطة الوطنية لتأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة إلى القائم بعمل أمين عام المجلس القومى للإعاقة لمتابعتها ورصد نتائجها كما جاء فى قانون رقم 10 لسنة 2018.

- وتستعرض مشكلات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة والتى يتم تطبيقها بالشراكة بين التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان، وتطرح الحلول الممكنة للإسراع فى استخرج 1,5 مليون بطاقة قبل نهاية العام.

- وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بنها تنظم ورشتى عمل عن العمل الجماعى ومهارة حل المشكلات وسيكولوجية التعامل مع الطلاب.