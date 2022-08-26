اليوم السابع
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"التضامن": إنشاء عيادات تنظيم الأسرة ضمن "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:29 م
"التضامن": إنشاء عيادات تنظيم الأسرة ضمن "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية زيادة سكانية
كتب مدحت وهبة

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في إطار الحرص على مواجهة الزيادة السكانية، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ مشروع " 2 كفاية " للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية "، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويستهدف مشروع 2 كفاية ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات. 

وتنفذ وزارة التضامن المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية ونجع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى بداية عمليات اختيار 300 جمعية أهلية جديدة بهدف التوسع في المشروع، تم تجهيز 65 عيادة 2 كفاية،  وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.


التضامن

عيادات تنظيم الاسرة

الزيادة السكانية

مشروع 2 كفاية



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