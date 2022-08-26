التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في العسيرات جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالتيار الكهربائى، عقب ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه وفاته، وذلك داخل مسكنه بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بمنزله بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول الطفل يوسف م ح ع عامين ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والدته المدعوة بسمه م ع م 26 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.