التخطيط: حياة كريمة تطبق معايير المبانى الخضراء والإضاءة بالطاقة الشمسية

كتبت أسماء أمين

تنفذ مبادرة "حياة كريمة" مشروعاتها على مراعاة تغير المناخ من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف.

وعن التدخلات الخضراء الأساسية لمبادرة حياة كريمة، والتى تطبق معايير المباني الخضراء، الإضاءة الشمسية للمباني الحكومية ، ووحدات الغاز الحيوي، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، والمصابيح الموفرة للطاقة، فضلًا عن رصف الطرق المحلية، وبناء الجسور، متابعًا أنه ولأول مرة يتم تزويد القرى بشبكات ألياف بصرية، بالإضافة إلى تغطية المصارف، وتبطين الترع، والتوسع في الزراعة العضوية، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، محطات معالجة النفايات، وإنشاء وتطوير محطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز.

وتم بالفعل البدء بالمرحلة الأولى انطلاقًا من العام المالي 2021، وتم تحقيق حوالي 60 % من المستهدف فى المرحلة الأولى والتي تغطي حوالي 1500 قرية، يستفيد منها حوالى 17 مليون مصري وحول التدخلات الخضراء لحياة كريمة، موضحًا أن المبادرة تتضمن مكونات أكثر حساسية للمناخ تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ، وتعزيز صمود المجتمعات الريفية، وتحسين قدرتها على التكيف مع اتباع مسار تنمية منخفض الكربون. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.