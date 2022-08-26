التخطيط: توفير 238 ألف وحدة سكنية خاصة بالمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال 22/2023

كتبت أسماء أمين

تخطط الحكومة المصرية لتوفير حوالى 238 ألف وحدة سكنيه الخاصة بالمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحيث يتم تخصيص 200 الف وحدة سكنية لـمُنخفضى الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لـمُتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمُواطنين فوق الدخل المتوسط)،وذلك خلال خطة العام المالى الحديد 22/2023

كما تعمل الخطة على اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـــ 12 مدينة جديدة، وتُوفّر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة.وفقا لتقرير وزاره التخطيط