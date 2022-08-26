اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:18 ص
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البرتغال تخلع الكمامة فى وسائل النقل والصيدليات بعد انخفاض إصابات كورونا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:17 ص
البرتغال تخلع الكمامة فى وسائل النقل والصيدليات بعد انخفاض إصابات كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قررت الحكومة البرتغالية إنهاء الاستخدام الإلزامى الكمامة فى النقل العام والجوى وسيارات الأجرة، وكذلك فى الصيدليات، لكنه سيبقى فى المراكز الصحية ودور رعاية المسنين، وفقا لصحيفة لا بانجورديا الإسبانية .

 

وأوضحت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو فى مؤتمر صحفى، أن الإجراء وافق عليه مجلس الوزراء، بعد التحقق من استمرار "التطور الإيجابي" للوباء فى البلاد، مع وجود اتجاه "مستقر" فى عدد الحالات .

 

وأشارت مارتا إلى أنه على الرغم من أنه ليس إلزاميًا، يجب على المواطنين الاستمرار فى تقييم المخاطر الموجودة فى كل حالة و "حماية أنفسهم" إذا رأوا ذلك ضروريًا.

كما مددت السلطة التنفيذية حتى 30 سبتمبر حالة التأهب، وهو أدنى مستوى للاستجابة للكوارث، فى جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا.

 

وأشار وزير الصحة إلى أن معدل الوفيات من جميع الأسباب فى الأسبوع الماضى بلغ الآن القيم المتوقعة لهذه الفترة من العام، وهو ما يعنى "نهاية فترة الوفيات الزائدة" التى كانت تمر بها البلاد

 

وأشارت وزيرة الصحة البرتغالية إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا انخفض  فى البرتغال عن 10 لكل مليون نسمة فى 14 يومًا.

 

وسجلت البرتغال، التى يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، 5.4 مليون حالة مؤكدة و 24803 حالة وفاة بسبب كورونا  منذ تفشى الوباء.

 

 


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