الأوقاف تطلق مبادرة جديدة ضمن مشروع "صكوك الإطعام".. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "إطعام"، من خلال مشروع صكوك الإطعام، لافتة إلى أن قيمة الصك الواحد 300 جنيه أو أكثر، ومن وسَّع وسَّع الله عليه، لتطعم به عشرة أفراد على الأقل.

وقالت وزارة الأوقاف، إن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه، منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة.

وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مارس الماضى مشروع صكوك الإطعام، حيث تم طباعة 300 ألف صك إطعام بالوثائق المؤمنة قيمة الصك 300 جنيه وتم تسليمها للمديريات الإقليمية لبدء عملية تحصيل قيمة الصكوك من المشاركين في المشروع من أهل الفضل، ويستهدف مشروع صكوك الإطعام الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتة إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذ المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض شخصية نفعية كما فعلت الجماعات المتطرفة ، كما أن التوزيع يتم على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين من خلال التنسيق التام مع وزارة التضامن والمحافظين ، مشيرًا إلى مشروع صكوك الإطعام تكافلي بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعي ، انطلاقًا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، مؤكدًا أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة ، وبأعلى درجات الجودة مع حفظ آدمية المستحقين ، حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين، كما أكد وزير الأوقاف على أنه يجوز للفرد إخراجها من الزكاة ، حيث يقول الحق سبحانه: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” ، فأولى المستحقين لها هم الفقراء والمساكين ، مع جواز إخراجها من الصدقات ، والكفارات ، والفدية ، وإفطار الصائم.