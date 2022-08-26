اليوم السابع
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"الأوقاف" تطلق برنامج إعداد "شباب القيادة".. 100 شاب من العاملين بالوزارة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:17 م
"الأوقاف" تطلق برنامج إعداد "شباب القيادة".. 100 شاب من العاملين بالوزارة وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة، من خلال اختيار 100 من بين العاملين بالأوقاف من الأئمة والإداريين والإداريات على مستوى الجمهورية، يمثلون جميع المحافظات والمديريات الإقليمية، من الشباب ممن هم دون سن الأربعين، وذلك لإعدادهم إعدادًا متميزًا لقيادة بعض مفاصل العمل الدعوي والإداري بالوزارة، مع تكليف وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإعداد القائمة الأولية لهؤلاء الشباب.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى اهتمامًا منها بإعداد وتأهيل الشباب، وإعداد صف ثانٍ من القيادات الشبابية المتميزة في مختلف المجالات: الدعوية، والثقافية، والإدارية، والمالية، والمجتمعية، وقادة الرأي والفكر.

 

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وتبدأ الخطة يوم الأحد المقبل 28 أغسطس، وذلك بكلية الدعوة بالقاهرة لأئمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 200 إمام يوميًا، وستشمل هذه الدورات الواعظات وخطباء المكافأة، ثم تنطلق الدورات تباعًا فى مختلف محافظات مصر.

 

وكشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب 5 آلاف إمام بالقاهرة الكبرى على يد أستاذة متخصصين فى كلية الدعوة، من خلال دورات اليوم الواحد، ويتضمن التدريب، تنمية مهارات الإمام والخطيب على بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى، والتأكيد على ضرورة أن تكون المقدمة والخاتمة تكون ملائمة لموضوع الخطبة.

 

 

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.


وزارة الأوقاف

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