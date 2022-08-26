اليوم السابع
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الأنبا باخوم يشارك باجتماع رابطة السيدات الكاثوليك بمصر بكاتدرائية مدينة نصر

الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:40 م
الأنبا باخوم يشارك باجتماع رابطة السيدات الكاثوليك بمصر بكاتدرائية مدينة نصر كلمة الأنبا باخوم
كتب: محمد الأحمدى

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تحت شعار "يسوع وأنا"، شارك اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، فى اجتماع رابطة السيدات الكاثوليك بمصر، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.

 

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها القمص يوسف بشرى، أحد رعاة الكاتدرائية، أعقبها فقرة للتعارف المتبادل، بالإضافة إلى وقت، من أجل المناقشة المفتوحة.

 

وأعطى الأب المطران كلمة روحية لأعضاء رابطة السيدات الكاثوليك بمصر بعنوان "هو أخذ الذى لنا.. وأعطانا الذى له". وانتهى الاجتماع بمحاضرة تكوينية مع الأب يوسف أسعد، راعى كنيسة السيدة العذراء بالقاهرة الجديدة، حيث تكلم حول "لماذا بكى يسوع قبل أن يقيم لعازر من الموت".

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

 

حضور السيدات
حضور السيدات

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا باخوم

السيدات الكاثوليك

كاتدرائيه مدينه نصر



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