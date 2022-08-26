وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسى فى بيان: "إن المعتقل إعترف بأنه عمل على جمع معلومات عن الضباط الروس وعائلاتهم من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل" ، مشيرا إلى إلقاء القبض على العميل ومصادرة مؤلفات خاصة بحرب العصابات والتخريب لديه.

وأضاف البيان "أن المعتقل حاول جمع معلومات عسكرية عن أهداف فى منطقة كورسك ومحاولة تجنيد عناصر من صفوف القوات المسلحة الروسية".