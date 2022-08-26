افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



مشيرا إلى أهمية الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز إيتاي البارود و دمنهور و بدر بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و732 ألف جنيه وهى مسجد النقراش الكبير بقرية النقراش بإيتاي البارود ومسجد مصطفى عوض بعزبة مصطفى عوض بشرنوب و مسجد الهداية أمام البنك الزراعي ببدر.



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم قد تناولت "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".



وأوضحت خطبة الجمعة أن القرآن الكريم قد تحدث عن يوم القيامة وأحوال الناس فيه حديثاً كاشفاً لطبيعته مفصلاً لكثير من أحداثه وأوصافه وان القرآن الكريم قد تحدث عن بعض أسماء القيامة وأبرزها وأكثرها ذكراً في القرآن الكريم هو لفظ "القيامة".