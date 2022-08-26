استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 20 بإزالة 28 حالات تعد على أراض زراعية

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وذلك بإزالة 28 حالة تعد خلال يوم واحد بمختلف قرى ، ومراكز المحافظة مشيراً إلى عدم التهاون او التقاعس في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فضلاً عن المتابعة الدورية والرصد الفورى لعدم السماح نهائياً بعودة التعديات مرة أخرى التي تتم إزالتها.



وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة قد أسفرت عن تنفيذ إزالة 28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة خلال يوم ضمن الموجة الـ 20 من ضمنهم 20 حالة تعدي على مساحة 2579 متر مباني وعدد 8 حالات تعد على مساحة 35 فدان و2 قيراط زراعة لافتاً إلى التعاون مع مديرية الأمن والمراكز الشرطية بالإضافة إلى التنسيق بين جهات الولاية وكافة الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة وذلك للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات فضلاً عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على مدار اليوم من خلال غرفة إدارة الأزمات المركزية بالديوان العام والوحدات المحلية ومسئولى ملف الازالات بالمحافظة برئاسة شريف دياب مسئول ملف الازالات.



وأضاف محافظ أسيوط إن الموجة الـ 20 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم وفقاً للجدول الزمني الموضوع لافتاً إلى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبناءاً على توجيهات القيادة السياسية واللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة لافتاً إلى تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالاشراف على الحملات ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة بجميع قرى ومراكز المحافظة مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين للحفاظ على هيبة الدولة على أراضيها واسترداد حق الشعب وحفاظاً على الرقعة الزراعية.



يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.