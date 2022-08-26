إيطاليا تقدم مليوني يورو للتخلص من الألغام في أوكرانيا

فاطمة شوقى

أكدت إيطاليا، أنها ستساعد فى إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب وخاصة فى عمليات إزالة الألغام، وقال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكي، أن الجانب الإيطالى سيشارك فى إعادة إعمار الأراضى الأوكرانية بحزمة مساعدات تقدر بـ2 مليون يورو للتخلص من الألغام داخل المناطق المحررة فى أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

ووفقًا لموناستيرسكي، تعد الجمهورية الإيطالية أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لأوكرانيا فى أوروبا، فضلاً عن كونها صديقة جيدة.

وشكر موناستيرسكى وزير الخاريجة الإيطالى على موقفه الشخصى فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأشار دى مايو، إلى أنه يمكن تسليم بعض المعدات المطلوبة لعمليات إزالة الألغام إلى رجال الإنقاذ الأوكرانيين فى المستقبل القريب.

كما ناقش الطرفان تسريع التصديق على الاتفاقية الحكومية للتعاون بين الشرطة الأوكرانية الإيطالية، والتى تم توقيعها فى يونيو عام 2021.