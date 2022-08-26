إنشاء "صفايات الأمطار" ورصف الطرق وتطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال إنشاء "صفايات الأمطار"، ورصف عدد من الطرق، وتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال الأعمال، بوضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق الجارى رصفها "شارع سيدى إبراهيم، ش شبكة الكهرباء"، وذلك عقب الانتهاء الكامل من الأعمال التمهيدية من تجريف وتمهيد وفرد سن، ورفع مناسيب وحصر وتطهير خطوط الصرف، ورفع البيارات، وإنشاء صفايات الامطار، ووضع طبقة المازوت، وطبقة الاسفلت السطحية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة.



وأكد عبدالستار، أنه تم اشاء صفايات الامطار ورفع المطابق وتركيب بلدوارت بالمناطق الجارى بالميدان الابراهيمى ، طريق المستشفى العام، بالاضافة الى استكمال اعمال تركيب البلدورات قبل اعمال الرصف بالمناطق الجارى رصفها بطريق المستشفى العام والميدان









استمرار اعمال الرصف



اعمال الرصف بدسوق



انشاء صفيات الامطار



جانب من اعمال الرصف



جانب من انشاء صفايات الامطار



جانب من رصف الطرق



رصف الطرق بشراع الشركات ط



رصف الطرق بدسوق



رصف الطريق الخلفي لمسجد الدسوقي



رصف طريق مسجد الدسوقي



متابعة رصف الطرق







