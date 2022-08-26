إقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية لتغذية جمصة بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور

فريق المحافظات

أقامت محافظة الدقهلية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، أكبر محطة لتوليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية، على أرض محافظة الدقهلية في مدينة جمصة، حيث نفذت الشركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية، بمدينة جمصة، وذلك بعد تعاقد محافظة الدقهلية مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المشروع.



وتساهم محطه توليد الكهرباء، عن طريق إستخدام الطاقة الشمسية، في إمداد مدينة جمصة، وتغذيتها بالكهرباء الناتجة من توليد ألواح الطاقة الشمسية، بما يقارب من 50% من إستهلاك مدينة جمصة للكهرباء، وذلك بعد ربط محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية مع الشبكة العامة للكهرباء بمدينة جمصة.



وصرح المهندس "ماهر الغندور" مدير محطة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة جمصة لـ"اليوم السابع" أن محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، تعمل منذ فترةَ وذلك بعد إتمام تعاقد محافظة الدقهلية، مع الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع.



وقال" الغندور" أن العمل في إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بدأ منذ عام 2016، وتكفلت محافظة الدقهلية بتكاليف المحطة، والتي تخطت مبلغ12 مليون جنية، حيث إقيمت المحطة علي مساحة 5 أفدنة، ولها القدرة علي العمل بطاقة 1 ميجا وات /الساعه.



المحطة (1)



المحطة (2)



المحطة (3)



محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (1)



محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (2)



محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتغذية مدينة جمصة بالدقهلية (1)



محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتغذية مدينة جمصة بالدقهلية (2)



