إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص اليوم الجمعة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادثى سير بمركزى المحمودية وإيتاى البارود.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق " المحمودية - دمنهور"، بالقرب من قرية كوبري عاشور التابعة لمركز المحمودية .



وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وفى إيتاى البارود أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متعدده بانحاء بالجسم فى حادث تصادم بين توكتوك وتروسيكل بطريق شبراخيت بالبحيرة وتم نقل المصابين الى مستشفى إيتاى البارود



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

