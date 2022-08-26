اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح فى حادثى تصادم بالبحيرة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:39 م
إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح فى حادثى تصادم بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 9 أشخاص اليوم الجمعة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادثى سير بمركزى المحمودية وإيتاى البارود.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة  6 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق " المحمودية -  دمنهور"، بالقرب من قرية  كوبري عاشور التابعة لمركز المحمودية .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى إيتاى البارود أصيب 3  أشخاص بكسور وجروح متعدده بانحاء بالجسم فى حادث تصادم بين توكتوك وتروسيكل بطريق  شبراخيت بالبحيرة وتم نقل المصابين الى مستشفى إيتاى البارود

  وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
 


حوادث تصادم

محافظة البحيرة

ايتاى البارود

المحمودية

مستشفى المحمودية

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة