إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بنطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد محمد السيد 44 سنة، مصاب بجرح قطعي بالقدم وكدمات بالجسم، عمر محمود أحمد 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب السيد فهمي عبدالحليم 35 سنة، بجرح تهتكي بالشفة العليا وكدمات بالجسم، ومحمود محمد مصطفى 25 سنة جرح بالشفة السفلى وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالساق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.