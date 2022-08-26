إصابة 2 فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بطما شمال سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج وضبط 4 من المشاركين بها، بينهم مصابان تم نقل أحدهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى للعلاج.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين بها.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمالى سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بناحية ساحل طما الغربي دائرة المركز، وتبين أنها بين كل من " طرف أول " أحمد ع م ح 27 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس وسحجه بالساق اليسري " وشقيق زوجته أحمد م ح ا 18 سنة طالب مصاباً " اشتباه كسر بالجمجمة وجرحين متهتكين بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي.



وبين " طرف ثان " محمد ع م ح 35 سنة عامل ومصطفي ع م ح 27 سنة عامل شقيقي الأول من الطرف الأول الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات المصاهرة .



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

