إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربى، بالقرب من محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب السيارة رقم (5948 ن ص د) ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ووقوع عدد من المصابين.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص، تبين انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر وأختلال عجلة القيادة بيد السائق واسفر الحادث عن إصابة كل من: ديفيد محسن 25 عاما، شقيقته إيناس 23 عاما، بيتر باسم 4 سنوات، شقيقه شادي 3 أعوام، ويقيمون بأبوقرقاص،و مريم أسامة 16 عاما، شقيقتها مارينا 14 عاما، ليلي يونس 64 عاما، شقيقتها نشوي 52 عاما، وشقيقها أسامة 47 عاما، وأبنته كنار 7 سنوات، وشقيقها أبانوب 11 عاما، ونسرين راضي 45 عاما، ويعقوب جرجس 62 عاما، وأبنته داليا 32 عاما، وجميعهم يقيمون بالقاهرة.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وتراوحت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأنتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.