إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة بمساحة 135474 مترا

البحيرة- ناصر جودة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملات الرقابية عن إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق 11 مركزا بإجمالى مساحة بلغت 135474 مترا.

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



كما تأتى وفق جهود محافظة البحيرة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لمنع أى تعد جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.