إزالة "كافيه" مخالف أسفل محور عدلي منصور وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص

بنى سويف هانى فتحى

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي جهودها في مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإشغالات الطريق العام، حيث نفذت حملة مكبرة والتي أسفرت عن إزالة كافيه على أرض أملاك الدولة، بطريق دمو، أسفل محور عدلي منصور، فضلا عن إدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بحملة تم خلالها إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الدوية وذلك في حضور أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ومسئولي المتغيرات المكانية والتراخيص بالوحدة المحلية.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أعمال رفع المخلفات والقمامة والأتربة بعدد من شوارع وميادين المدينة والتي شملت ميدان الزراعيين وميدان حارث وميدان مولد النبي وجسر إسلام وعزبة علي راغب وطريق مستشفى الصدر وصفية زغلول وأعلى كوبري المديرية وشارع حاتم رشدي وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع عباس أبو العلا.