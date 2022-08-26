"أوقاف الإسماعيلية" تفتتح مسجد سيد الشهداء بالقنطرة غرب.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الجمعة، مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بمركز ومدينة القنطرة غرب والمقام على مساحة 300 متر طابقين بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه، وأناب فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فضيلة الشيخ السيد عطيه مديرمتابعة أوقاف الإسماعيلية وفضيلة الشيخ مجدى عاشور مدير أوقاف القنطره غرب فى افتتاح المسجد وذلك بحضور المئات من اهالى ومواطنى القنطرة غرب.

والقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ السيد عطيه مديرمتابعة أوقاف الإسماعيلية بعنوان أسماء ودلالات يوم القيامة .



وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا .

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الإسماعيلية



1. سيد الشهداء حمزه – القنطرة غرب المدينة



مديرية أوقاف المنيا



2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا



3. الحاج جبالى – بنى صامت – بنى مزار



4. الصلاحى – دلجا – دير مواس



مديرية أوقاف البحيرة



5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاى البارود



مديرية أوقاف الجيزة



6. التقوى – قرية الديسمى - الصف



مديرية أوقاف الفيوم



7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس



ثانيًا: مسجد الصيانة:



مديرية أوقاف البحيرة



1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور



2. الهدى أمام البنك الزراعى – مركز بدر





افتتاح المسجد (1)



افتتاح المسجد (2)



افتتاح المسجد (3)



افتتاح المسجد (4)



افتتاح المسجد (5)



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)