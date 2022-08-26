أمن قنا يفحص واقعة إصابة شاب على يد والده بالخطأ

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، على يد والده بنجع العروبة في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري على يد والده عن طريق الخطأ، وتكثف الأجهزة الأمنية من الفحص لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة، وبعد الفحص تبين إصابة حسين.ع، مزارع، من قرية البراهمة في قنا.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
مديرية أمن قنا
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أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، على يد والده بنجع العروبة في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا.
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