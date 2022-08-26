اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكيون يطالبون الكونجرس اتخاذ إجراء ضد المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي

الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:00 ص
أمريكيون يطالبون الكونجرس اتخاذ إجراء ضد المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت مجموعة من 16مواطنا أمريكيا الكونجرس اتخاذ الإجراء اللازمة ضد المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي، الذي اتهمهم بالترويج لـ"البروباجندا الروسية".

وجاء في المناشدة: "نحن الموقعون أدناه، مواطني الولايات المتحدة، كل واحد منا مدرج في "القائمة السوداء" الصادرة في 14 يوليو من قبل المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي. تم اتهامنا بمساعدة "البروباغندا الروسية" وأعلن هذا الهيكل الأجنبي أننا "إرهابيي معلومات" و"مجرمي حرب"".

وقالت المجموعة إنهم يطالبون أعضاء الكونغرس بـ "التحقيق في تمويل هذه الوكالة الحكومية الأجنبية ودورها في خلق تهديد مباشر لحقوق وأمن المواطنين الأمريكيين".

وتم إدراج أسماء 72 فردا من عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وسلوفاكيا، في "القائمة السوداء" للمركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي.


كييف

امريكا

الكونجرس

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

الصين: زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لتايوان تؤكد أن واشنطن لا تريد الاستقرار بالمنطقة

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:35 م

وفد من الكونجرس الأمريكى يصل مطار العاصمة التايوانية تايبيه

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:02 م

العالم هذا الصباح.. الخطوط الجوية البريطانية تلغى 10000 رحلة من مطار هيثرو بين أكتوبر ومارس.. جو كواترون حلاق فى الكونجرس 51 عاما يقص شعر المسئولين الأمريكان.. نيابة الأرجنتين تطالب بسجن نائبة الرئيس 12 عاما

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:00 ص

حلاق فى الكونجرس.. جو كواترون 51 عاما خدمة قص شعر المسئولين الأمريكان

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة