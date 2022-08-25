6 ملفات تسعى مصر لتحقيقها خلال مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

يواجه العالم تحدياً كبيراً جراء التغيرات المناخية ، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت انحرافاً كبيراً عن تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات وتقليل مستوى الاحتباس الحراري بلغ نحو 60٪، بحسب الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ ، موضحاً أن الآثار السلبية لهذا الأمر بات واضحاً للجميع، حيث نرى جميعاً الظواهر المناخية المتطرفة والارتفاع القياسي في درجات الحرارة وجفاف الأنهار وغيرها من الآثار المترتبة عن الانحراف عن طريق تحقيق أهداف المناخ تعرف علي الملفات التي تستهدفها مصر من المؤتمر .

1- تسعى مصر من خلال رئاستها للمؤتمر على أهمية أن يتم تحقيق أهداف المناخ في إطار توجه شامل يضمن تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.

2- مصر تتعامل مع أهداف العمل المناخي بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

3- أهمها مكافحة الفقر وتحقيق النمو وتوفير الغذاء والمياه والطاقة والوظائف والخدمات التعليمية والصحية وتحقيق التحول الرقمي في مختلف المجالات.

4- ترى مصر أن الاستثمار في العمل المناخي لا يجب أن يتم بمعزل عن الاستثمار في رأس المال البشري.

5- تعمل مصر على تحقيق مكافحة الفقر بالتوازي مع العمل المناخي الذي يستهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية.

6- تدعو مصر لضرورة وضع العمل المناخي في إطار شمولي يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

7- مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يركز على كل أبعاد العمل المناخي التي يجب العمل عليها جميعاً في إطار شمولي، وهي تخفيف آثار التغير المناخي، والتكيف والصلابة في مواجهة الظاهرة، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها، وإيجاد سبل التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.