5 فوائد لتناول مكملات الكولاجين.. أهمها تحسين صحة الجلد

كتب - حسام الشقويرى

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة فى جسمك، ويعتبر المكون الرئيسى للأنسجة الضامة التى تتكون منها عدة أجزاء من الجسم، بما فى ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات، وللكولاجين العديد من الوظائف المهمة، بما فى ذلك تزويد بشرتك ببنية سليمة وتقوية عظامك، وفقا لما نشره موقع healthline.

وهناك 28 نوعًا من الكولاجين لكن فيما يلى الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا:

النوع الأول: النوع الأكثر شيوعًا، يوجد فى جميع الأنسجة الضامة

النوع الثانى: يوجد فى المفاصل والأقراص الفقرية (الوسائد التى تعمل كممتص للصدمات فى العمود الفقرى)

المكون الرئيسى للألياف الشبكية الموجودة فى الجلد والأوعية الدموية

أحد مكونات الكليتين والأذن الداخلية وعدسة العين

وفى السنوات الأخيرة أصبحت مكملات الكولاجين شائعة، ويتحلل معظمها بالماء، ما يعنى أنه تم تكسير الكولاجين لتسهيل امتصاصه، وتأتى هذه المكملات بشكل أساسى فى شكل مسحوق لكنها متوفرة أيضًا فى كبسولات، وتختلف أنواع الكولاجين الموجودة فى المكملات بعضها يحتوى على نوع واحد أو نوعين، بينما يحتوى البعض الآخر على ما يصل إلى خمسة أنواع.

الأطعمة التى تحتوى على الكولاجين

توفر الأطعمة التى تحتوى على الجيلاتين، مثل مرق العظام والكولاجين، مادة بروتينية مشتقة من الكولاجين بعد طهيه، وتم العثور على الكولاجين فى الأنسجة الضامة للحيوانات، وبالتالى فإن الأطعمة مثل جلد الدجاج ولحم البقر والأسماك هى مصادر للكولاجين، وفيتامين ج ضرورى لتخليق الكولاجين، لذا يجب عليك أيضًا التأكد من تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الحمضيات والبروكلى والفلفل.

الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين

توفر مكملات الكولاجين مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

1 - قد يحسن صحة الجلد

الكولاجين مكون رئيسى لبشرتك، ويلعب دورًا فى تقوية البشرة، وكذلك فى المرونة والترطيب مع تقدمك فى العمر، وينتج جسمك كمية أقل من الكولاجين، ما يؤدى إلى جفاف الجلد وتكوين التجاعيد، وأظهرت العديد من الدراسات أن الكولاجين أو المكملات التى تحتوى على الكولاجين قد تساعد فى إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.

2 - يخفف آلام المفاصل

يساعد الكولاجين فى الحفاظ على سلامة الغضروف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذى يحمى مفاصلك، ونظرًا لانخفاض كمية الكولاجين فى جسمك مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد فى تحسين أعراض هشاشة العظام وتقليل آلام المفاصل العامة.

3 - يمنع فقدان العظام

مثلما يتدهور الكولاجين فى جسمك مع تقدم العمر، تتدهور كتلة العظام أيضًا، قد يؤدى هذا إلى حالات مثل هشاشة العظام، والتى تتميز بانخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد في منع انهيار العظام الذي يؤدي إلى هشاشة العظام.

4- يزيد من كتلة العضلات

تشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين تساعد في تعزيز كتلة العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من ساركوبينيا، وهو فقدان كتلة العضلات الذي يحدث مع تقدم العمر.

5 - يعزز صحة القلب

يوفر الكولاجين بنية لشرايينك، والأوعية الدموية التي تنقل الدم من قلبك إلى باقي أجزاء جسمك، وبدون كمية كافية من الكولاجين قد تصبح الشرايين أقل مرونة.