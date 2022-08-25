وفاة لاعب كرة قدم بعد صراع مع السرطان بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

توفى اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب كرة القدم، اليوم الخميس؛ وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، فيما عمت حالة من الحزن مسقط رأس الراحل في قرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد إعلان نبأ وفاته.



وأعلن رضا شوقي، والد اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب كرة القدم، وفاة نجله، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قائلًا: "ويبقى الله حين لا يبقى أحد.. الأمانة وصلت صاحبها، إنا لله وإنا إليه راجعون".



ويستعد أهالي قرية العلاقمة التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية لتشييع جنازة اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نجوم المستقبل؛ الذي فارق الحياة اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، فيما اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعبارات النعي حزنًا على وفاة اللاعب، وسط تأكيد على أن الراحل كان دمث الخلق، ويتمتع بحب الكثيرين من أبناء قريته وأصدقائه وكل من يعرفونه.



وخلال الساعات الماضية، انتشرت عبارات وطلبات الدعاء للراحل بالنجاه وتجاوز المحنة، إلا أنه قد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع إصابته بمرض السرطان، فيما تشيع جنازة اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نجوم المستقبل، في مسقط رأسه بقرية العلاقمة التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا، وذلك بعد ساعات من وفاته عقب صراع مع مرض السرطان.

