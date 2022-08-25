وزير دفاع أوكرانيا يطالب بإلزامية التدريب العسكرى لموظفى الخدمة المدنية والبرلمانيين

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن التدريب العسكري يجب أن يصبح إلزاميا لجميع موظفي الخدمة المدنية والبرلمانيين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إنه يجب أن يصبح التدريب العسكري أحد المتطلبات الإلزامية للعمل في الخدمة العامة، وكذلك الترشح للمناصب المنتخبة في الحكومات المحلية والبرلمان والمحاكم.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا مستعدين دائما للدفاع عن البلاد، ليس فقط الأفراد العسكريين المحترفين، ولكن جميع المواطنين، مضيفا أنه سيتعين على الجميع التضحية بجزء من راحتهم وحياتهم المألوفة من أجل أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني أن المادة 17 من الدستور الأوكراني، تحدد بوضوح أن حماية سيادة ووحدة أراضي البلاد هو واجب الشعب بأكمله دون استثناء"، لذلك يجب أن تخضع جميع المجالات لعسكرة ذكية.