وزير الرى يستعرض إجراءات إدارة وتطوير بحيرات المنزلة ووادى مريوط وقارون

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض إجراءات الوزارة فى إدارة وتطوير البحيرات، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، و المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف ، و المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، و المهندس أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، و المهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ ، و المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات التعاون مع مؤسسات الدوله وسُبل الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذى ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .. حيث سبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية ل 3 بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، كما قامت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

كما استعرض موقف الإتزان البيئي ببحيرتى قارون بمحافظة الفيوم و وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية، واجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما، موجها بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان البيئي لكافة البحيرات تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات.