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أكرم القصاص
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وزير الدفاع الهندى يشكر شويغو على اعتقال إرهابى فى روسيا خطط لهجمات فى الهند

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:00 ص
وزير الدفاع الهندى يشكر شويغو على اعتقال إرهابى فى روسيا خطط لهجمات فى الهند الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعرب وزير الدفاع الهندى راجناث سينج عن عميق امتنانه وشكره لنظيره الروسي سيرجي شويجو على اعتقال متشدد في روسيا كان يخطط لهجمات إرهابية ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وقالت وزارة الدفاع الهندية عقب مشاركة سينج في اجتماع لوزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: "أعرب الوزير راجناث سينج عن بالغ تقديره وامتنانه لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على اعتقال إرهابي في موسكو كان يخطط لهجمات في الهند".

واعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عضوا في تنظيم "داعش" في روسيا، كان يعد لتنفيذ هجوم انتحاري ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وقال جهاز الأمن الفدرالي  إنه كشف المخطط الإرهابي وألقى القبض على عضو في تنظيم "داعش"، وهو مواطن من بلد في منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند".


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