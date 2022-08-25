اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير المناخ الدنماركى فى إطار تحضيرات مؤتمر المناخ

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:48 م
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير المناخ الدنماركى فى إطار تحضيرات مؤتمر المناخ وزير الخارجية سامح شكرى
(أ ش أ)

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عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وزير المناخ الدنماركى دان يورجنسن، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن اللقاء يهدف إلى التباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا المناخ، وذلك في إطار التحضير الجاري لمؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ.

 


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