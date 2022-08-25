اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية: لدينا نقص فى مخزونات الأسلحة

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 ص
وزيرة الخارجية الألمانية: لدينا نقص فى مخزونات الأسلحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وكالات

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اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنقص مخزونات الأسلحة لدى القوات المسلحة الألمانية.

وقالت بيربوك في حديث لقناة ZDF الألمانية، تعليقا على تقديم الأسلحة لأوكرانيا: "هذا حد حساس كنا نقترب منه خلال أسابيع وأشهر".

وتابعت: "نريد دعمها عسكريا بكل ما يوجد لدينا، ولكن للأسف الوضع هنا يتمثل في أن لدينا نقصا حادا في المخزونات الخاصة بنا".

وأشارت إلى أن السلطات الألمانية أسست صندوقا خاصا للقوات المسلحة بحجم 100 مليار يورو. وأَضافت: "ولذلك يجب أن تنتج الصناعات العسكرية مواد لأوكرانيا تحديدا".

وأعادت إلى الأذهان أن المستشار أولاف شولتز أكد أن ذلك يخص ليس الأشهر القادمة، بل وفترة عدة السنوات القادمة، مؤكدة أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا.

وأضافت أنه يجب الاستعداد لاستمرار النزاع في أوكرانيا في العام القادم أيضا، ولذلك من الضروري تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا في الشتاء والخريف، مؤكدة أنه "لهذا السبب بالذات أعلن شولتز استمرار التوريدات في 2023".


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