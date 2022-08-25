وزارة البترول تشارك بملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة الإثنين المقبل

كتبت -مروة الغول

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية بفعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإثنين المقبل بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات.

وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة في هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية، خاصة وأن الشباب لهم دورهم الفاعل في بناء الجمهورية الجديدة، والذى تؤمن به القيادة السياسية وتدعمه وتسانده، مضيفة أن الإنجازات والمشروعات الحضارية التى تشهدها مصر الآن فى إطار عملية التنمية الشاملة ستكون مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ملقاة على عاتق الشباب قادة المستقبل.

وستقوم الوزارة خلال فعاليات الملتقى باستعراض الدور الحيوى لقطاع البترول والغاز كقاطرة للتنمية الاقتصادية ودوره في مواجهة التحديات الراهنة وإلقاء الضوء على أهم المشروعات البترولية الحالية والمستقبلية، والتى تخدم تحقيق اهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة لمصر.