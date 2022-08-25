وقال تان كيفي - في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، "وصلت وحدات الجانب الصينى المشاركة في المناورات البرية والجوية بالفعل إلى مناطق الانتشار، والجهود جارية حاليا لحشد القوات وإقامة معسكرات ميدانية واستكشاف الأراضي".

وستقام مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل تحت قيادة رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف في 13 ساحة تدريب بالمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستركز على ممارسة استخدام القوات في ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية ، وإلى جانب الصين، تشارك في مناورات "فوستوك 2022" قوات مسلحة من بيلاروسيا والهند وطاجيكستان ومنغوليا.