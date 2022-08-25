ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، قولها إن روسيا "أوجدت خطراً جسيماً بحدوث حادث نووى، وهو انبعاث إشعاعي خطير؛ يمكن أن يهدد ليس فقط سكان أوكرانيا وبيئتها، بل يؤثر كذلك على البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بأسره".

وكررت جينكينز دعواتها لروسيا لوقف "أنشطتها العسكرية" حول المحطة، مشددة على أهمية "أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة وتفقد المنشأة".